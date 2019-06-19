"قومي المرأة" ينظم ندوة حول مناهضة ختان الإناث بحضور 150 سيدة

بالصور| المؤتمر الإقليمي للقضاء على ختان الإناث.. عادة سيئة وتجارة بالفتيات

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14 ألف مستفيد من أنشطة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، ندوة حول "مناهضة ختان الإناث" بقاعة الشعب وبحضور محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ والشيخ السيد على سالم، مدير إدارة الواعظ بالأزهر الشريف والدكتورة رحاب سامي، نائب مدير إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة وأحمد الخولى، مدير الاتحاد الإقليمي للمؤسسات والجمعيات الاهلية، حنان خميس، ممثل المجتمع المدنى، صبري عبدالمنعم، ممثل لجنة حماية الطفل بالمحافظة، وهبة إبراهيم، محامى مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس.

واستهدفت الندوة حضور 150 سيدة ورجلا، وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من الموضوعات من أهمها مفهوم ختان الإناث والمبررات المجتمعية وراء ممارسة الختان وأشكال ممارسات ختان الإناث والجهود الدولية المبذولة والجهود الوطنية المبذولة لمحاولة القضاء عليها والرأى الدينى في هذه القضية والأضرار الجسدية والنفسية التى تترتب للفتاة عند إجراء عملية الختان لها والتجريم القانونى للحد من انتشار ظاهرة ختان الإناث ودور المجتمع المدنى للقضاء على هذه الظاهرة.

كما خرجت الندوة بعدد من التوصيات ومخرجات الندوة إظهار الروح السمحة للديانات السماوية واستخدام استراتيجية الاقناع لتغيير الثقافى والعادات السلبية السائدة في المجتمع والتنسيق والتشبيك بين جميع الجهات المعنية لتكثيف الحملة بين المواطنين في القرى الأكثر فقرا، وأكد المحاضرون أن حملة شهر بدور تستهدف اعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق، من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بتضافر جهود اعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وعضوية المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدنى وشركاء التنمية، وذلك انطلاقا من مهمة اللجنة نحو توحيد الصف للقضاء على جريمة ختان الإناث.

وحضر من أعضاء فرع المجلس المهندسة زينب حسان وفريدة عبدالعزيز وماجدة الشهاوى والسيدة الدماطى والدكتورة سماح جاد، ماجده عمر، مها منيسي.

يأتي ذلك فى إطار الحملة التوعوية التى أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، بعنوان "شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية.

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