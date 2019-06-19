وجهت الإعلامية نهى عبدالعزيز، مقدمة برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة "DMC" بعض النصائح لسيدات مصر، بمناسبة اقتراب موعد كأس الأمم الأفريقية. Advertisements وكانت النصائح عبارة عن: "كل المباريات مهمة، وكل يوم، وكل طلبات البيت تتأجل، مفيش حاجة اسمها وطي صوت المذيع، ومتسأليش عن تفاصيل كروية، وكريستيانو وميسي لا يلعبوا في المباراة، ولو صورة مشجعة جميلة جت على الشاشة متبصليش نظرة المتهم، وإعادة الجول يكون أهم من الجول، التشجيع يكون لمصر وليس لصلاح فقط، ولو صدر أي جملة غير لائقة تكون كرد فعل لقرارات الحكم". ​

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| إرشادات مهمة للزوجة المصرية بمناسبة اقتراب كأس أمم أفريقيا 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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