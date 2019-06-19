سوزان نجم الدين تكشف طريقة تعاملها مع أبنائها: "أنا مرنة جدا وحاسمة"

قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إنها تعشق أبناءها ومرتبطة بهم ارتباطا وثيقا للغاية، وهناك حرية في التعامل والحسم في القرارات، مضيفة: "أنا صديقة جدًا ومرنة جدًا وحاسمة جدًا في الأمور الأساسية في الحياة، يعني لما واحد يقولي أنا بحبك يا ماما، أقوله تحبني لما تجيب درجات حلوة في الدراسة".

وأضافت "نجم الدين"، خلال حوارها في برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، أنها أحيانًا تنزل لأعمارهم وتمارس الألعاب معهم، كما أنها تراقبهم من بعيد، مستطردة: "لما ألاقي فيه صديق ليهم مش كويس مش بقولهم، بس أستنى لما الصديق ده يعمل موقف وحش وأخليهم هما اللي يسيبوه مش أنا اللي أخليهم يبتعدوا عن أصدقائهم".

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وأشارت إلى أن أبناءها بعيدون عنها في الوقت الحالي ولا يعيشون معها، ورغم ذلك تعلم كل مشاكلهم، وكيفية معيشتهم، مضيفة: "بعرف مرتاحين من إيه، ومش مرتاحين من إيه كأني قاعدة معاهم وأكتر كمان".

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