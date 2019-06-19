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نُقلت الفنانة الشابة، ياسمين صبري، إلى المستشفى، اليوم، وشاركت "صبري" متابعيها، بعدة صور من داخل المستشفى، وهي ترتدي الملابس المُعقمة، عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفنانة من داخل المستشفى، مُعلقين: "اتحسدتي"، "أعتقد بتتبرع بالدم، أو يمكن تعبت وهي بتلعب رياضة".
وكانت ياسمين، شاركت متابعيها، أمس، بصورة جديدة، داخل إحدى الصالات الرياضية، وذلك عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "صبري" وهي تؤدي بعض التمرينات الشاقة، مستعرضة رشاقتها، الأمر الذي تفاعل معه المتابعون بشكل كبير، حيث حصدت الصورة ما نحو 28 ألف تسجيل إعجاب.
فعلق أحدهما: "بطل مصر"، وأضاف الأخير: "الله يكون في عون دماغك".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وقوفها "على دماغها".. ياسمين صبري داخل المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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