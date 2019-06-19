"مكشوف وبترتر".. إطلالة جديدة للفنانة شيرين عبدالوهاب بعد رفع الإيقاف عنها

شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب، متابعيها، بصورة جديدة، عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت شيرين بإطلالة أنثوية، جذابة، حيث تألقت بملابس سوداء، بحمالات رفيعة، مكشوف الظهر، مُرصعة بـ"الترتر" اللامع والملون، مع شعر ويفي منسدل، ومكياج سموكي بدرجات النيود، وتفاعل العديد من متابعي الفنانة مع الإطلالة مشيدين بجمالها.
ومنذ أيام، أصدرت نقابة الموسيقيين بيانا توضيحيا جاء فيه أن النقابة ألغت قرار وقف الفنانة شيرين عبدالوهاب من نقابة المهن الموسيقية بناء على اعتذارها للشعب المصري والنقابة، على ما بدر منها أثناء حفلها بدولة البحرين.
وأضاف البيان أن النقابة اكتفت بفترة الإيقاف السابقة والتي تجاوزت الشهرين، وإلغاء قرار الإيقاف، وتوضح النقابة أن الإفادة التي نشرت لم تكن تبين سبب الإلغاء، ولذلك لزم التنويه.
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