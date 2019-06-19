إليكِ 9 تنسيقات من الألوان الصيفية مستوحاة من مدونات الموضة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بما أننا في موسم الصيف، فأنتِ حتمًا مستعدة لضمّ المزيد من الألوان إلى خزانتكِ الصيفية، ولكن ربما أنت مرتبكة ولا تعرفين من أين تبدئين، أنت إذًا في المكان المناسب.

سنقترح عليكِ اليوم بعض تنسيقات الألوان الجريئة والتي لا يمكنك توقعها أو التفكير فيها، هذه التنسيقات مستوحاة من إطلالات مدونات الموضة والمؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشمل هذه بعض الألوان الأكثر شعبية هذا الموسم، بما في ذلك الأخضر الباهت، الوردي الساخن، اليوسفي، وغيرها، وقبل اكتشاف مجموعات الألوان الصيفية الجريئة الموضحة أدناه ، تذكّري أن كل ما يتطلبه الأمر هو قطعتان لإنشاء مظهر جريء مثل هؤلاء النساء الأنيقات.

اليوسفي + الفيروزي

الأصفر + اللافندر

الاخضر النعناعي + البرتقالي

البرتقالي المزدوج

Advertisements

الوردي الزاهي + الأزرق السماوي

الأحمر + الأخضر

الكوبالت + كيلي غرين

الأخضر الفاتح + وردي الباستيل

البرتقالي + الأصفر