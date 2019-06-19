هل تعرف التكوينات الصخرية الأكثر جمالا في العالم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

يمتلئ العالم بالتكوينات الصخرية المشهور منها والمغمور، جميعها يتميز بالجمال والروعة، وينجذب إلى بعضها عدد كبير من السائحين.

يستعرض لكم "الخليج 365" في السطور التالية عددا من أشهر التكوينات الصخرية التي تنفرد بجمال اللون والشكل حول العالم.

1-أعمدة كراولي

تسمى بهذا الاسم نسبة إلى بحيرة كراولي الموجودة في جنوب ولاية كاليفورنيا بأمريكا، تم اكتشافها عام 1941م، وتتميز بأشكال غريبة غير مفهومة، ممتدة على طول الشاطئ الشرقي للبحيرة، يبلغ ارتفاع تلك الأعمدة 20 قدما وعمرها يصل إلى ملايين السنين، ويقدر عددها بخمسة آلاف، تقسم إلى مجموعات موزعة على مساحة أربعة ألاف فدان، تختلف فقط من حيث الشكل حيث يوجد ما هو قائم، وما هو يميل بزوايا مختلفة.

2-أعمدة الراجاجيل

تسمى بهذا الاسم لأنها تشبه الرجل إذا ما شوهدت من بعيد، وتوجد هذه الأعمدة بمنطقة الجوف في المملكة العربية السعودية، تنقسم إلى مجموعات كثيرة قد تصل إلى 50 مجموعة، منحوتة جميعها من الأحجار الرملية، يبلغ عدد الأعمدة بكل مجموعة إلى سبعة منها، بطول يبلغ 3 أمتار.

3- أعمدة دولريتس

تقع هذه الأعمدة في أستراليا بجزيرة "تسمانيا"، تتمدد على الساحل الغربي للجزيرة، ويبلغ ارتفاع تلك الأعمدة 300 متر، وتظهر التكوينات الصخرية عن بعد على هيئة أشخاص، ولا تقسم إلى مجموعات كما هو الحال مع "الرجاجيل" ولكن تنتشر بصورة عشوائية على الجزيرة.

تكونت هذه التكوينات نتيجة اندلاع بركان قريب من الجزيرة، نتج عنه اندفاع عدد من الصخور والتي تكونت مع مرور السنين إلى أعمدة صخرية غريبة الشكل، أصبحت تميز السواحل الاسترالية، على الرغم من أنها أصيبت مؤخرا بعدد كبير من الشقوق، ما جعلها تظهر في صورة أعمدة منفصلة.

4-غابة الأحجار

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وهي مجموعة من التكوينات الصخرية التي انبثقت من الأرض بجنوب غرب الصين، وتظهر عن بعد على هيئة مصاعد، ويطلق عليها الصينيون "غابة الأشجار" لإحاطتها بالعديد من الأشجار، الأمر الذي منحها شكلا جميلا وأًصبح من الأماكن السياحية بالصين التي يتردد عليها ما يقرب من 2 مليون زائر سنويا.

5-التكوينات الصخرية بالصحراء البيضاء

توجد بواحة الفرافرة التي تقع بشمال الصحراء الغربية داخل مصر، يغلب على هذه المنطقة الرمال البيضاء، وينتشر بها تكوينات صخرية طباشيرية، تختلف أشكالها فمنها ما هو على هيئة إبل وفطر.

6-جسر العمالقة

يقع على الساحل الشمالي الشرقي من إيرلندا، ويتكون من أعمدة صخرية تشكلت نتيجة اندلاع بركان في المنطقة المحيطة للجسر، يبلغ طولها 12 مترا وهي سداسية الشكل على الرغم من وجود أشكال أخرى رباعية وخماسية ولكن يغلب عليها الشكل السداسي.

7-مداخن الجن

توجد بمدينة كابادوكيا في مقاطعة "نفسهير" بوسط الأناضول، تعد هذه المنطقة من أشهر المناطق التركية جذبا للسائحين، لكونها تتميز بالتكوينات الصخرية صاحبة الأشكال الرائعة، وسميت بـ"مداخن الجن" نظرا لكونها كثيرة الرياح، كما تتوافر بها المياه بغزارة، وعلى الرغم من كونها نوعا من الصخور المغطاة بالبازلت المضاد للتآكل، إلى أن بعضها تعرض لذلك نتيجة وجود المياه بالقرب منها.

8-تسينجي دي بيماراها

تكوينات صخرية توجد على الساحل الغربي لمدغشقر، وتعد من المحميات الطبيعية الهامة بها لإحاطتها بالكثير من الأشجار، وتتخذ شكل المرتفعات المقسمة إلى مجموعات، كل منها يتخذ شكلا مختلفا، ويحاط بهذه التكوينات الصخرية مجموعة من البحيرات والغابات، وتعد مأوى للعصافير النادرة والطيور المهددة بالانقراض.