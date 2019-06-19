"غير تيشيرت المنتخب".. اعتمدي هذه الصيحات أثناء حضور المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سمية عبد الهادي

مع اقتراب مباريات كأس الأمم الإفريقية بمصر لعام 2019، تحرص العديد من الفتيات على اختيار أزياء مميزة تناسب أجواء الملاعب، لذلك تستعرض لكم مصممة الأزياء، جينا سلطان، نصائح لتنسيق إطلالة أنيقة ومريحة لحضور المباريات.

1-يفضل ارتداء البناطيل الواسعة الهاف المصنوعة من القطن، الليكرا، أو الميلتون، والابتعاد عن الموديلات الضيقة، وتنسيق بلوزة من القطن للحماية من درجة الحرارة.

2-ارتداء الجينز صاحب الإطلالة الرياضية أو الـ "كات جينز"، ويفضل أن يكون المصنوع من القطن الممزوج بالـ"ليكرا"، ويمكن استبداله بالليجن، مع تطبيق البلوزة الفضفاضة أو الـ "التيشيرت" القطن.

3-الجامبسوت من الأزياء المسيطرة على موضة هذا العام، ويفضل اختيار قماش من القطن، والتركيز على الألوان "الفاتحة".

Advertisements

4-الابتعاد عن الألوان "الكاتمة" واعتماد الألوان "الفاتحة"، مثل الأخضر الباستيل، والبيستاج، والبلو مع التركواز، أو اللبني السماوي.

5-يفضل ارتداء "الكوتشي" الملون بدلًا من الأبيض، لكونه يمنح إطلالة جذابة.

6-ارتدى الجمبسوت الأوفرول الرياضي أيضًا بقصات فضفاضة مع جيوب كبيرة، يمكنك تنسيقه مع حذاء رياضي لإطلالة كاجوال.

7-يمكنك تنسيق تنورة قصيرة مع توب وحذاء رياضي، أو اعتماد الكارديجان الطويل مع بنطلون ضيق وتوب قصير.