شارك الفنان أحمد زاهر، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة له مع ابنته داخل حمام السباحة. ونشر "زاهر" الصورة التي تجمعه بابنته "ليلى" معلقًا عليها: "يوم جميل أنا وصاحبتي". Advertisements وتلقى "زاهر" العديد من تعليقات متابعيه: "هي ليه ليلى الوحيدة اللي بتظهر دايمًا معاك واخواتها فين" "ربنا يحميكوا أنا بلاحظ أن ليلى قريبة أكتر منها عن ملك" "اتنين اخوات مش أب وبنته". ​

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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد زاهر ينشر صورته مع ابنته ليلى في حمام السباحة: "اتنين اخوات مش أب وبنته" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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