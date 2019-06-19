تجنبا للسرطان.. طريقة آمنة لرسم علم مصر على وجهك خلال تشجيع المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري

رسم علم مصر على الوجه من مظاهر تشجيع المنتخبات أو الأندية، وسمة سائدة يتبعها الشباب والأطفال، ومع اقتراب انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة بعد غدٍ الجمعة، يقدم "الخليج 365" طريقة سهلة وآمنة للرسم على الوجوه، وفق ما أوضحت خبيرة التجميل أميرة محمد لـ"الخليج 365"، تجنبًا لحدوث مشاكل أو أضرار للجلد، مشددة على التأكد أن اللون الأسود لا يحتوي في مكوناته على رصاص، لأنه قد يسبب مشاكل جلدية خطيرة تصل إلى السرطان أو التهاب واحمرار في الجلد.

تحذيرات خبيرة التجميل أكده تقرير سابق أعدته منظمة "صندوق التبرعات لسرطان الثدي" الأمريكية بعنوان "إماطة اللثام عن المواد السامة في أدوات تجميل الأطفال"، ونشرته جريدة "الحياة" اللندنية.

التقرير كشف أن أكثر من 50% من مستحضرات الرسم على الوجه المخصصة للصغار، تحتوي عنصرًا واحدًا على الأقل من العناصر التي تزيد نسبة الإصابة بالسرطان، أو تسبب خللا في الهرمونات، أو تأخراً في النمو، أو صعوبات في التعلم. وارتكزت نتائج التقرير على تجارب شملت 187 مستحضرًا، تبين احتواءها على أكثر من مادة خطرة مثل: الرصاص، والكادميوم، والستايرين، والفورمالديهايد، والمركبات العضوية المتطايرة مثل البنزين والتولوين.

- مكونات الطريقة الآمنة:

- لون طعام صحي من مستلزمات الحلويات "أبيض- أسود - أحمر - أصفر"

- 1 ملعقة من أي لوشن مرطب

- 2 ملعقة من دقيق الذرة أو معلقة نشا للتثبيت

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- وعاء للتحضير

- فرشاة ألوان للخلط

طريقة التحضير والرسم:

- اخلط نشا الذرة والدقيق في وعاء صغير معًا.

- ضع شراب الذرة ومقدار الماء معًا وحركي الخليط جيدًا.

-استمري في تحريك الخليط حتى تمتزج كل المكونات معًا.

- قومي بتقسيم الخليط على الأوعية الصغيرة مقسمة على أربعة، وضيفي إليهم الألوان "الأبيض - الأسود - الأحمر - الأصفر"

- استخدمي فرشاة التلوين لرسم الوجه بعلم مصر، ويمكن أن تتوسط رسمة النصر باللون الأصفر.