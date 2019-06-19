بدون رجيم.. كيف تحصلين على جسم رشيق وممشوق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

تعاني بعض النساء من الوزن الذائد وصعوبة التخلص منه، على الرغم من إتباع العديد من الأنظمة الغذائية المختلفة، لذلك يستعرض لكم موقع Brightside نصائح للحصول على جسم رياضي ممشوق دون رجيم عن طريق ممارسة رياضة المشي.

المشي السريع:

المشي بطريقة قوية تشبه الركض يساعدك على الحصول على ساقين وخصر مشدود بطريقة مميزة، لكن المشي بهذه الطريقة يتطلب منك اتباع سرعة عينة والحفاظ عليها طيلة التمرين، واعتماد مسافة من 4 إلى 6 كم في الساعة.

2-الفارتلك:

هو تدريب يعني السرعة في اللغة السويدية، يعتمد على تغيير السرعة في التدريب، ويعد أحد أهم التمارين المناسبة للمبتدئين.

والطريقة هي أن تبدأ بالركض البطيء لمدة 5 أو 10 دقائق، ثم الجري بطريقة سريعة 1.5 إلى 2.5 كم، ثم المشي لمدة 5 دقائق.

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كرر هذه الخطوات لمدة 25 دقيقة، مع تقسيمها إلى 5 مجموعات.

3-تسلقي تل:

يعد تسلق منطقة عالية (100 أو 200م) بواسطة المشي، هو حل ممتاز لأرداف مثالية.

كرر هذه الطريقة، وهي أن تصعد وتهبط حوالي 10-12 مرة، للحصول على نتيجة أفضل.

4-تمرين الساقين:

هذا التمرين جيد جدًا لمنطقة الساقين والذراع، ويمكنك تأديته قبل تمارين المشي أو بعدها لزيادة فعالية التمارين.

أثناء المشي، اندفع إلى الأمام مع ساقك اليسرى، مع ثني ركبتيك عند 45 درجة، وبعد أن تعتادين على هذه الزاوية، حاولي ثنيها عند 90 درجة.