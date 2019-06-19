الجينز مع العباية على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 يونيو 2019 07:41 مساءً - تميل كثير من النجمات إلى اختيار موديلات العبايات لاطلالة مميزة ومختلفة بالمناسبات العديدة، لا سيّما ارتداء العبايات المفتوحة، بتنسيقها مع الجينز الكاجوال، للمسة تجمع بين النمط العصري والكلاسيكي.

أحدث صور موديلات عبايات 2019 من البلوجرز

جويل ماردينيان تتألق بالعباية مع الجينز الأبيض

جويل ماردينيان





تميل خبيرة المكياج جويل ماردينيان إلى ارتداء العبايات عامة، وبموضة العباية مع الجينز، اختارت جويل العباية باللون الأبيض المطرزة بألوان الذهبية، مع الجينز الأبيض، للمسة حيادية، لكنها مناسبة أيضًا للصيف، وستكون مميزة بخاصة إذا نسقتها مع الحجاب باللون الأبيض.

موديلات جلابيات ملونة ستعجبكِ تابعي الصور



الجينز الأزرق مع العباية الأوف وايت المطرزة

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أسماء جلال بالجينز مع العبايه



الجينز الأزرق من الدرجات التي تناسب ألوان العبايات الصيفية، كما أنه يمنحكِ اطلالة شبابية تعتمدينها في مناسباتكِ المختلفة، كهذا اللوك من الممثلة الشابة أسماء جلال، بالجينز الأزرق مع العباية الأوف وايت، ولفتنا التطريزات الملكية على العباية، واختيارها للتوب الفوشي ليكتمل اللوك الشبابي، ويمكنكِ كذلك اختيار حزام الخصر لاطلالة مريحة أكثر.

موديلات عبايات من عالم الأزياء الراقية



الجينز الكحلي مع العبايات الساتان المخملية بألوان فاقعة

فرح علي بالجينز الأزرق مع العبايه البينك الفاقعة



عودتنا النجمة المصرية مي سليم على الاطلالات الأنيقة والتنسيق الذكي، كاختيارها للعباية الساتان الناعمة باللون الأخضر الفاقع، نسقت معها جينز كحليّ اللون داكنًا، مع توب أبيض، لتبدو الألوان متناغمة، وغير متكلفة، واكتفت فقط باكسسوارات ذهبية اللون من أقراط الأذن.

صور موديلات عبايات سوداء أنيقة مناسبة للعمل



الجينز الأسود مع العبايات المونوكروم

بسمة بوسيل بالعبايه مع الجينز الأسود



بكل بساطة يمكنكِ اختيار العباية المونوكروم بالألوان الحيادية مع الجينز الأسود، لاطلالة انسيابية وهادئة، يمكنكِ ارتداؤها خلال النهار، كالتصميم من بسمة بوسيل للعباية، بلوني الأبيض والأسود مع تطريزات اللؤلؤ، نسقت معه جينز أسود وصندلًا مفتوحًا من اللون نفسه.

صور موديلات عبايات مخصّرة لإطلالة غاية في الرشاقة