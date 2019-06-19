"وداعا للقلق".. 5 نصائح لمواجهة الإجهاد والتوتر

يعانى البعض من القلق والتوتر الزائد ما يؤثر على صحة الإنسان، وللحفاظ على الصحة قدمت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، مجموعة من النصائح للتخلص من القلق.
7 طرق لتجنب القلق والتوتر لطلاب الثانوية العامة في لجنة الامتحان
الابتعاد عن الشاشة
ابتعد عن الهاتف لإراحة العين، فالتعرض لشاشات الهاتف ساعات طويلة يؤدى إلى زيادة القلق والتوتر.
التنفس العميق
التنفس بعمق قد يساعد في خفض مستويات التوتر بشكل كبير، وهذا ممكن عن طريق تمارين التنفس على الاسترخاء والتركيز.
الاستماع للموسيقى
حين تشعر بفوضى في رأسك، ابدأ بتوصيل سماعات الأذن واستمع إلى بعض الأغنيات المفضلة لديك، لن تشعر أنّك أفضل فحسب، لكن الاستماع للموسيقى قد يجعلك أيضا أكثر كفاءة في العمل.
استرخاء العضلات
يميل جسم الإنسان إلى التشنج حال شعوره بالتوتر، لذا فمن الأفضل الاسترخاء من أجل الهدوء والسكينة.
ممارسة تمارين التمدد
بما أنّ الإجهاد يؤثر سلبا على أداء الجسم، فإنّ تمارين التمدد عادة ما تساعد على تنشيط الجسم.
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