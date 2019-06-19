"قومي المرأة" عن ختان الإناث: خيانة للأمانة والثقة

تساءلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في مستهل كلمتها في فعاليات المؤتمر الإقليمي بشأن القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث، اليوم قائلة: "هل تدرك كل أم وكل أب وجدة يقدمون على ارتكاب هذه الممارسات الضارة في حق بناتهن، أنّهن يخونون العهد في تحقيق الأمن والأمان لأطفالهم الذي قطعوه معهم منذ ولادتهم؟".

وفيما يخص ختان الإناث، أوضحت مرسي أنّ ما يتم قطعه من أجزاء الجهاز التناسلي الخارجي للأنثى ليست بزوائد بل هي أعضاء حية، لها وظائف حيوية مهمة في جسد الفتاة أو المرأة الناضجة، وقطعها يتسبب في العديد من الأضرار والمضاعفات الصحية والمشكلات النفسية للطفلة والمرأة فيما بعد".

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