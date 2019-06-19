ريهانا طاغية الأنوثة وبجدائل استوائية.. وتتأخر عن افتتاح متجرها 3 ساعات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبحت النّجمة العالمية، ريهانا، 31 عامًا، تمتلك صيتًا ذائعًا، بسبب وصولها مُتأخّرة إلى الحفلات والمُناسبات، التي تُدعى إليها، وأثبتت المُغنّية هذه السّمعة ليلة أمس الثّلاثاء، عندما وصلت مُتأخرة إلى حفل افتتاح متجرها Fenty، بعد 3 ساعات من الموعد المُقرر.

وعلى الرّغم من وصولها المُتأخّر، إلّا أنّه من المُمكن لإطلالة ريهانا المُثيرة، أن تشفع لها أمام الجماهير، التي انتظرتها تلك المُدّة الطّويلة، إذ ارتدت فُستان ميني جريئًا من السّاتان، لونه وردي حار، كشف عن مُنحنيات جسدها المُثيرة، فطوله وصل إلى أعلى الفخذ، وفتحة صدره جاءت عميقة، وظهره مكشوف بسبب تواجد الرباطات فقط، اختارته من علامتها الجديدة التي تُروّج لها Fenty.

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أضافت ريهانا المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعبٍ عال لونه وردي أيضًا، ذي تصميمٍ عصري بمُقدّمته المُدببة، كما أكملت إطلالتها باعتماد تسريحة شعرٍ استوائية، ألا وهي الجدائل المشدودة، وذلك تكريمًا لبلدها الأصلي باربادوس.

لم تتوقّف ريهانا عن استخدام اللون الوردي في إطلالتها عند هذا الحد، بل اعتمدت أيضًا مكياجًا ثقيلًا طغّى عليه اللون الوردي، في حين زيّنت أذنيها بأقراط الثّرية المُنسدلة بلون التركواز، الذي تطابق مع لون طلاء أظافرها.

يُشارُ إلى أنّ متجر Fenty الذي افتتحته ريهانا، هو الأوّل في أمريكا، ويُعدُ محلًّا مؤقّتًا pop-up في متاجر "The Webster" الفاخرة، في حي سوهو النيويوركي الرّاقي، وعرضت فيه ريهانا البضائع الآتية: أحذية كعب عال بنقشة جلد الأفعى، فساتين ضيّقة، مُجوهرات برّاقة، تي شيرتات بطبعات استوائيةٍ تكريمًا لبلدها الأصلي باربادوس، بالإضافة إلى عرضها 50 "كونسيلر"، من علامتها للمكياج Fenty Beauty.