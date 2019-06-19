موديلات خواتم خطوبة تُناسب العروس الباحثة عن التألّق

يعدّ تصميم الماركيز من أبرز الموديلات اللافتة للأنظار في خواتم الخطوبة، إذ يكون مدببا من الجهتين، وبالتالي فإنه الأنسب للعروس صاحبة الأصابع الطويلة في حالة كان حجم الفص كبير، أما إذا كان الفص صغير أو بتصميم عرضي، فيمكن أن ترتديه العروس صاحبة الأصابع القصيرة والأصابع المتوسطة.

وتعتبر خواتم الماركيز من التصاميم المفضلة لدى العديد من النجمات والمشاهير، فهي من الصيحات الخالدة التي يبدع المصممون في تقديمها.

وتشتهر الخواتم بقصّة الماركيز منذ القِدم، حيث حرصت على إعتمادها مجموعة من الأميرات وملكات القصور الملكية، وتوارثته الأجيال بفضل تصميمه الفخم والمبهر.

وظهرت العديد من موديلات خواتم الخطوبة الماسية بتصميم الماركيز من توقيع أشهر علامات المجوهرات لتناسب مختلف أذواق العرائس.

تعرفي على أبرز صيحات خواتم الخطوبة الماسية بتصميم الماركيز، والتي تمنحك إطلالة جذابة ورومانسية.

خواتم ماركيز بالألماس الأبيض

قدمت العديد من الماركات موديلات خواتم ماركيز بالألماس الأبيض، مثل خاتم بوشيرون Boucheron بالحلقة المزدوجة، خاتم شوبارد Chopard من مجموعة Happy Diamonds، خاتم تيفاني آند كو Tiffany & Co بالتصميم الناعم، وخواتم فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels بالفصوص الماركيز الكبيرة.

وتتسم خواتم الماركيز بالألماس الأبيض بأنها أبدية ولا تنتهي موضتها بمرور السنين، وخاصةً الخواتم المصنوعة من الذهب الأبيض، حيث أنها تتسم بالبساطة والنعومة، كما أنها فخمة ومبهرة.

وتتناسب هذه الخواتم مع العروس البسيطة والتي تميل للطابع الكلاسيكي في المجوهرات.

خواتم ماركيز بالفصوص الملونة

أيضاً برزت مجموعة من خواتم الخطوبة الماركيز بالفصوص الملونة، والتي تناسب العروس المفعمة بالحيوية والمرح، والتي تبحث عن تصميم جذاب وغير تقليدي يلفت الأنظار إليها.

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وقدمت ماركة غراف Graff بعض خواتم الخطوبة الماركيز المرصعة بالفصوص الملونة والمتناغمة مع الألماس الأبيض، مثل الخاتم المرصع بفص وردي في منتصفه، وكذلك الخاتم المرصع بفص أزرق ويحيطه الألماس من الجانبين.

خواتم ماركيز ذهب وردي

أصبح الذهب الوردي من المعادن المفضلة لدى كثير من الفتيات في خواتم الخطوبة، حيث أنه يمنح العروس إطلالة مفعمة بالأنوثة والرومانسية.

وبرزت بعض خواتم الخطوبة من الذهب الوردي بتصميم الماركيز، مثل خاتم Anita Ko بفص الماركيز العرضي، وقدمت ماركة كارتييه Cartier خاتم خطوبة ذهب مرصع بفص الألماس الماركيز.

وأحببنا تصميم دي بيرز De Beers بالذهب الوردي والمرصع بفص الألماس في منتصفه، ويحيطه فصوص ألماس صغيرة، كذلك قدمت ماركة غراف Graff تصميم مميز لخاتم الماركيز بالذهب الوردي والمرصع بفص ألماس أبيض في منتصفه، وعلى جانبيه فصوص الألماس الوردي المتناغمة مع لون الذهب.

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