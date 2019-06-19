أجمل فساتين أصالة و4 حِيل تتبعها لتزيد مِن طولها

طرأ على ستايل أصالة تغييرات جذرية خلال السنوات الأخيرة، فالمطربة التي كانت تعتمد النمط الكلاسيكي باتت تميل إلى الفساتين المواكبة لآخر صيحات الموضة العالمية.

فساتين سهرة للقصيرات استوحيها من إطلالات أصالة:

1- تتمسك أصالة بفساتين السهرة التي تأتي على شكل حورية البحر وعادة ما تختارها مزودة بكاب طويل مثل الفستان الذي يحمل توقيع المصمم نيكولا جبران الذي تألقت به في حفلها بالسعودية، والهدف هو إطالة قامتها مع إضفاء لمسة ملوكية فخمة.

2- قليلًا ما تلجأ النجمة السورية إلى فساتين السهرة المنفوشة، وتختارها بياقة V Neck مثل الفستان الوردي من توقيع المصمم الكويتي يوسف الجسمي لتبرز طول رقبتها وبالتالي توحي أن القسم العلوي من قامتها أكثر طولًا مما هو عليه.

3- اعتمدت أصالة نصري مؤخرًا أكثر من فستان بالخصر العالي مع تنورة هدلة غير ملاصقة للقامة وفي بعض الأحيان كانت مزينة بكسرات ناعمة مثل فستان يوسف الجسمي المميز بالأكمام الطويلة الأشبه بستايل الكاب، هذا الستايل كفيل بأن يمنح من ترتديه قامة ممشوقة لأنه سيظهر القسم السفلي من القامة بشكل أطول.

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4- اعتمدت أصالة صيحة فساتين السهرة بالأكمام الواسعة على شكل الجرس لكن اختارت موديل بأكمام شفافة كما في التصميم الأبيض من تيما عابد حتى لا يظهر القسم العلوي من قامتها بشكل عريض وممتلئ كما حرصت على تزيينه بحزام من نفس اللون حتى تحدد خصرها من دون أن تظهر قامتها بشكل مقسوم وقصير.

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