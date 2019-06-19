منها القرنبيط والتوت.. أطعمة تساعدك على تحسين الذاكرة والذكاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:
مع وجود خيارات لا حصر لها في الأسوق و"السوبر ماركت، يصبح اختيار الطعام المناسب مهمة شاقة وصعبة. ولكن اتباع نظام غذائي ليس جيدًا فقط للصحة البدنية ولكن العقلية أيضاً، نظرا لوجود بعض الأطعمة التي تزيد من قدرة الإدراك العقلي، ونسبة الذكاء.
يقدم موقع "sbc" قائمة بالأطعمة المفيدة التي تساعدك على زيادة قدراتك العقلية ورفع نسبة الذكاء.
-الخضروات والمكسرات والتوت
تشير الدراسات إلى أن تناول المزيد من الخضروات يؤدي إلى تحسين القدرات العقلية التي تتأثر مع تقدم العمر.
كما تحتوي الخضراوات من عائلة الصنوبر، مثل القرنبيط والبروكلي واللفت، على نسبة عالية من الألياف، والبوتاسيوم، والفيتامين، هذه المركبات تحمي الجسم وتزيد الوظائف والقدرات المعرفية.
تشير الدراسات التي أجريت على الأشخاص الأكبر سناً الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف، أن تناول التوت ساعدهم على تحسين أداء الذاكرة.
-المكسرات
أظهرت الدراسات أن إضافة المكسرات مع الطعام يحسن من عملية التعلم والذاكرة والإدراك.
-الدهون الصحية
الأسماك الزيتية، والأفوكادو، وزيت الزيتون وكميات صغيرة من الدهون المشتقة من الحيوانات (مثل اللحوم الحمراء)، يعمل على تحسين الذاكرة.
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