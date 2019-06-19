منى ترفع دعوى خلع: "جوزي بيشك إني بخونه مع أبوه"

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"مفيش أصعب من إنّك تعيشي مع زوج بخيل وشكاك".. بهذه الكلمات لخصت "منى م" (35 عاما) حياتها مع زوجها، بعد أنّ قررت رفع دعوى خلع تحمل رقم 550 لسنة 2019 بقسم شرطة العمرانية، لاستحالة العشرة بينهم.

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زواج دام لأكثر من 10 سنوات، تروي "منى" تفاصيله لـ"هن"، قائلة: "ارتباط عن حب، كان بيعمل شغل نجارة في بيت أهلي، حبينا بعض من أول نظرة واتخطبنا سنتين وبعدين اتجوزنا، عشت معاه في شقته اللي في بيت أهله".

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وتابعت: "حماتي اتوفت من سنة وبقيت أنا المسؤولة عن والده، كنت بعامله كأنّه أبويا بس اهتمامي بأبوه خلاه يشك إنّي بخونه معاه، ولقيته بيتهمني في شرفي مع أبوه وسابلي البيت، ولذلك لجأت لمحكمة الأسرة في العمرانية.

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