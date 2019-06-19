القومي للمرأة: عدم تمكين نساء أفريقيا يعني إهدار 60% من قوة القارة

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إنّ الأسرة تسلب أبسط حقوق بناتها بالزواج المبكر، في الاستمتاع بطفولة بريئة سعيدة، والحصول على تعليم أفضل واكتساب خبرات ومهارات، ما يهدر فرص الفتيات في إيجاد عمل لائق يدر دخلاُ، وتظل ذليلة ظروف اقتصادية واجتماعية لا ذنب لها فيها، وزادت: "أنتم بهذه الممارسة تتاجرون ببناتكم بصرف النظر عن الدوافع خلف ذلك، علاوة على أنّ هذه الممارسات قد تودي بحياة الفتيات".

وأضافت مرسي خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي الخاص بالقضاء على زواج الأطفال وختان الإناث، أنّ حقوق الطفلة والمرأة جزء أصيل من حقوق الإنسان ولا تقبل الفصل أو التجزئة، ولا يمكن إحراز التقدم في مجالات التعليم أو الصحة أو المساواة بين الجنسين، في ظل وجود حالات لفتيات تتزوج في سن صغيرة أو يُبقين خارج المدرسة أو لديهن أطفال قبل أنّ تكن جاهزات لتحمل تلك المسؤولية.

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وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة، أنّه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالفقر، والصحة، والتعليم، والتغذية، والأمن الغذائي، والمساواة والنمو الاقتصادي دون إحراز تقدم كبير في إنهاء زواج الأطفال.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أنّ المرأة الأفريقية تمثل 60% في القارة، وعدم تمكينهن يعني تخلف أكثر من نصف قوة القارة عن المشاركة في ركب التنمية الأفريقية، مشددة على أنّ مصر الآن أوفر حظًا في وجود إرادة سياسية مؤمنة ومساندة لقضايا المرأة والطفل.

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