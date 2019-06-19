بالفيديو| سحل وضرب إيرانية في الشارع لعدم إرتدائها الحجاب

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر تعرض امرأة إيرانية للضرب والسحل بطريقة بشعة، كانت تسير في إحدى شوارع مدينة رشت دون حجاب، وهو الأمر الذي رآه البعض مخالفة للقوانين المتشددة التي تسود البلاد.

وبحسب المقطع المتداول، تعرضت السيدة لضرب بشع بسبب سيرها دون حجاب، بعد أنّ شوهدت وهي تؤدي بعض الحركات الراقصة، فتجمهر حولها بعض الرجال وأوقعها أحدهم أرضًا واعتدى عليها بالضرب.

وأحدث الفيديو موجة غضب بين رواد التواصل الاجتماعي، بسبب ما تعرضت إليه المرأة الإيرانية، ورغم مرور الناس في الشارع الذي شهد الواقعة، إلا أنّ أحدا لم يبادر لإنقاذ السيدة من تحت أيديهم، بحسب ما نقل موقع "سكاي نيوز".

ومنذ تولي نظام الملالي الحكم في العام 1979، يصبح الحجاب فرضا على الفتاة التي تتجاوز الـ13 عامًا، وترتدي ملابس طويلة تغطي أغلب جسدها.

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وإذا خالفت الفتاة ذلك تفرض عليها السلطات غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أي ما يقارب 17 جنيه إسترليني.

وفي شهر أبريل لعام 2016، كشفت إحصاءات عن أنّ جهاز الشرطة الإيراني حرر 7 آلاف مخالفة بشأن "انتهاك" قواعد الحجاب في البلاد.

وتعد إيران من الدول ذات السجل القاتم في احترام حقوق المرأة، ففي العام 2017 حلّت البلاد في المرتبة 140 من أصل 144 دولة في مؤشر المساواة بين الجنسين الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي.

وتنظر السلطات الإيرانية إلى النساء اللائي لا يرتدين الحجاب على النحو المفروض، بمثابة تهديد وتسلل للقيم الغربية.

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