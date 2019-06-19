شاركت الراقصة الروسية أيكاترينا أندريفا الشهيرة بـ"جوهرة"، صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت "جوهرة" بإطلالة كاجوال مميزة مرتدية "جيبة" جينز قصيرة وتيشرت أبيض، وتركت شعرها منسدلًا، بجوار سيارتها المفضلة، إذ جمعت بين "نوستالجيا" الزمن الجميل وتقاليع 2019. تفاعل متابعو جوهرة مع جلسة التصوير التي حصدت نحو 52 ألف تسجيل إعجاب، وتخطت مئات التعليقات، أبرزها: "خدي قلبي، بالراحة علينا يا جوهرة، في إيه يا جوجو، ما تتهدي بقى". Advertisements "مبتفوتش تريند".. وصلة رقص لـ جوهرة على أغنية عايش في بحر الغدر ويذكر أن الراقصة الروسية، جوهرة، عادة ما تشارك متابعيها برقصاتها، وكان آخرها رقصها بأحد الحفلات، على الأغنية الشعبية "عايش في بحر الغدر" التي انتشرت مؤخرًا بشكل كبير. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| جوهرة تجمع بين النوستالجيا والكاجوال في أحدث فوتوسيشن.. ومتابعوها: "خدي قلبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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