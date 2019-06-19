محكمة تلزم رجل بـ60 ألف جنيه نفقة لطليقته.. والزوجة: "سابني من غير سبب"

قضت محكمة الأسرة في مركز كفر الشيخ، بإلزام زوج بتأدية نفقة متعة بقيمة 60 ألف جنيه، لطليقته المدعية عليه، و1000 جنيه شهريا كنفقة عدة من تاريخ الطلاق الذي وقع في شهر أغسطس 2018 وحتى تاريخ انقضاء الدعوى، أي بقيمة إجمالية 3 آلاف جنيه، وإلزامه بالمصاريف القضائية و500 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عادل عبدالرؤوف رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير بريقع، وعبدالرحمن زيان رئيسي المحكمة، وبحضور شادي نوار وكيل نيابة مركز كفر الشيخ، وأحمد الرفاعي خبير اجتماعي، وسلوى عبدالله خبير نفسي، وسكرتارية نجاح عبدالعزيز، في الدعوى رقم 4192 لسنة 2018 أسرة مركز كفر الشيخ.

كشفت تفاصيل القضية عن زواج "ف. ع" بـ"ص. ع" في مركز كفر الشيخ بالعام 1994، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، واستمر الزواج طيلة 24 عاما كاملا، وطلقها غيابيا بتاريخ 13 أغسطس المنصرم، دون رضاها ودون سبب، ورفض الإنفاق عليها خلال فترة عدتها.

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