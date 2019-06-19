تعرفي على أفضل خلطة لتنعيم الشعر مكونة من العسل

للعسل فوائد عديدة على الشعر، فى الحفاظ على نعومته ولمعانه، فهو بمثابة بلسم صحى وطبيعى للشعر وفروة الرأس، كما إنه يغذى بصيلات الشعر ويمد فروة الرأس بالفيتامينات المقوية، فيمنع تساقط الشعر ويساعد فى تكثيفه ونعومته.

يساعد العسل في تليين الشعر وترطيبه، هذا بخلاف إحتواءه على الخصائص المضادة للأكسدة التي تساعد على تعزيز نمو الشعر وتحسين حالة فروة الرأس. العسل يساعد أيضًا في تطهير الفروة ووقايتها من الإصابة ببعض الأمراض الجلدية كالإكزيما، كما يمنع ظهور القشرة. تعرفي الى خلطتين لتنعيم الشعر من العسل.

خلطة العسل :

المكونات

ربع كوب من العسل

ربع كوب من زيت الزيتون

طريقة الاستخدام

1- امزجي العسل مع زيت الزيتون، ثم ضعي المزيج الناتج على الشعر حتى يتغلغل إلى فروة الرأس.

2- اتركي الوصفة على شعركِ لمدة ساعة كاملة.

3- اغسلي شعركِ مع الحرص على تكرار الخلطة ثلاث مرات في الأسبوع.

خلطة العسل والأفوكادو

المكونات:

Advertisements

- ملعقتين من العسل

- نصف حبة أفوكادو ناضجة

الطريقة:

يجوف محتوى الأفوكادو ويدعك مع العسل للحصول على مزيج متجانس يوضع على شعر مبتل بالماء ويترك لمدة ساعة كاملة ثم يغسل.

خلطة العسل والبيض.

قد يهمك أيضا:

خلطة طبيعية لتنعيم الشعر بعيداً عن أدوات التمليس

خلطات طبيعية مفيدة ومذهلة لتنعيم الشعر