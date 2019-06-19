إليك أجمل تسريحات الشعر للوجه المستدير استوحيها من النجمات

يؤدي شكل الوجه دوراً أساسياً في عملية اختيار تسريحة الشعر الملائمة، فإن كنت من صاحبات الوجه المستدير، سنعرض لك في ما يلي أجمل تسريحات الشعر للوجه المستدير، المستوحاة من النجمات، فاختاري منها ما يعجبك.

تسريحة الكعكة المنخفضة الفوضوية

إنها تسريحة عصرية جداً ومفعمة بالأنوثة، كما تمنحك مظهراً حيوياً جذاباً. فالنجمة سيلينا غوميز Selena Gomez كثيراً ما تعتمد هذه التسريحة، كونها تلائم كثيراً شكل وجهها المستدير. فتسريحة الكعكة المنخفضة الفوضوية تساعد في إبراز الفك وعظمتي الخدين، كما أن الخصل المنسدلة على الوجه تمنحك طلة عصرية رائعة.

تسريحة الشينيون مع الغرة الجانبية

إنها تسريحة كلاسيكية وأنيقة جداً، تعتمدها النجمة إيما ستون Emma Stone في الكثير من إطلالاتها، نظراً الى أنها تساعد في تفتيت الشكل المستدير للوجه ولفت الانتباه الى منطقة الشفاه وعظمة الخد. وغالباً ما تعتمدها مع الغرة الجانبية التي تعزز من جمال التسريحة وتمنحك طلة مفعمة بالأنوثة.

تسريحة البوب الويفي

ستمنحك هذه التسريحة إطلالة أنثوية وناعمة، فإن كنت تعتمدين قصة الكاريه كالنجمة كريسي تايغن Chrissy Teigen، فلا تترددي في تجربتها، إذ إنها تعمل على تنعيم بنية العظام فتعزز من جمال ملامح وجهك، فضلاً عن أنها تسريحة عصرية وتلائم أوقات النهار والليل على حد سواء.

تسريحة الشعر المنسدل مع التموجات الخفيفة

هذه التسريحة ملائمة جداً لصاحبات الوجه المستدير والشعر الخفيف، فمن جهة تجعل تسريحة الشعر المنسدل مع التموجات الخفيفة من مظهر شعرك أكثر كثافة، ومن جهة أخرى تعمل على تنعيم ملامح وجهك المستدير، فتمنحك مظهراً مثالياً، فاعتمديها بأسلوب النجمة ميلا كونيس Mila Kunis.

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