إليك أفضل صيحات الموضة لتسريحات الشعر القصير

تسريحات للشعر القصير، صيحة لا تنتهي عند كل سيدة ترغب تغيير اللوك بين فترة وأخرى. والشعر هو أكثر ما يظهر عليه هذا التغيير، وذلك باعتماد قصّات جديدة أو تسريحات للشعر القصير لم تجرّبيها من قبل، ولكلّ طول شعر مميّزاته وجماليّته لكن إذا عرفتِ كيفيّة تصفيفه.

سيّدتي عليكِ أن تعي أوّلاَ لتفاصيل وجهكِ وشكله وتقدير ما هو مناسب له خاصّة قبل تقصيره أو اعتماد قصّات شعر غريبة وعصريّة حتى لا تندمي مستقبلاً.

يفضل تسريح الشعر القصير بتسبيله، بحيث يكون ناعماً منسدلاً، ويمكنكِ اللّعب بقصّة الغرّة على أحد الجانبين أو على طولٍ واحد لتغطية كامل الجبهة. تختلف التسريحات بحسب كثافة الشعر القصير، فإذا كان خفيفاً يمكنكِ اتّباع التسريحة المموّجة قليلاً من الأطراف كما يمكنكِ الاستعانة بإكسسوارات الشعر البسيطة. أمّا إذا كان كثيفاً فابتعدي عن التموّج.

إلّا أنّه يمكنكِ اعتماد تسريحات للشعر القصير على شكلٍ مجعّد أو بتموّجات كثيفة إذا كنتِ تملكين الجرأة لتجربة "لوكات" مميّزة وعصريّة.

عليك أن تأخذي بالاعتبار أنّ تسريحات للشعر القصير لا تليق بالشعر الكثيف، فهي تتماشى تماماً مع الشعر الناعم بطيبعته أكثر من المجعّد. فإذا كانت طبيعة الشعر مجعدة قليلاً سيكون هذا الطول غير عمليّ وسيستغرق منكِ وقتاً طويلاً لتصفيفه.

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