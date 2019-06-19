بالفيديو| بـ"غطاء رأس أسود".. نورا تحتفل بعيد ميلادها رغم غياب شقيقتها

بإطلالة محتشمة، احتفلت الفنانة المعتزلة نورا بعيد ميلادها، بصحبة عائلتها والإعلامية بوسي شلبي، التي نشرت مجموعة مواد مصورة من الحفل، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

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وظهرت نورا بغطاء رأس "تربون" أسود اللون، وأزياء "كاجوال" طويلة قاتمة اللون مزينة بنقوش بيضاء، بحضور مي وسارة نور الشريف، والإعلامية بوسي شلبي، بينما تغيّبت شقيقتها بوسي عن الحفل الذي أُقيم في إحدى كافيهات المعادي مساء أمس.

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وعلقت بوسي شلبي على الصور والفيديوهات، قائلة: "كل سنة وأحلى روقة طيبة، النجمة الجميلة نورا أحلى نورا، كل سنة وإحنا بنحبك".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل مع المنشور، الذي حصد 45 ألف مشاهدة، وأغلقت بوسي التعليقات.

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