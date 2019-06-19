بالفيديو| مواد تبيض الأسنان تهدد مستخدمها بـ"سرطان الفم واللثة"

قالت الدكتورة ديما مرقة طبيبة الأسنان، إنّ الطرق السريعة لتبييض الأسنان تؤثر سلبا على صحة الأسنان على المدى البعيد، إذ إنّ المواد الحبيبية والفحم وقشر الموز، تؤدي إلى تجريح السطح الأملس من الأسنان، الذي يعطيها اللمعة والحماية من التسوس.

وأضافت مرقة خلال لقائها مع برنامج "يوم جديد" على قناة الغد، أنّ تنظيف الأسنان بالخل أو الليمون يعمل على تآكل الأسنان، إذ إنّها مواد حمضية، مشيرة إلى أنّ صحة الأسنان أهم من درجة بياضها عند أطباء الأسنان.

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وزادت طبيبة الأسنان أنّ استخدام الفحم في تبييض الأسنان، قد يؤدي إلى سرطان الفم واللثة، موضحة أنّ لون الأسنان الطبيعية هو موروث جيني، لكنها تكتسب صبغات خارجية من التدخين وشرب القهوة، لذا فالأفضل التقليل من شرب الشاي والقهوة والإقلاع عن التدخين لتحسين لون الأسنان.

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