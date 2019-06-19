صور| تحدي "شرب الشاي دون يدين" يجتاح السوشيال.. بدأته "يابانية"

يبدو أنّ تقاليع مواقع التواصل لن تنتهي بعد، بعد ظهور تحديات جديدة لاقت رواجًا واسعًا خاصةً في دول شرق آسيا، وهو تحدي "شرب الشاي دون يدين"، من خلال موازنة الكوب عند الصدر وبدء تناوله.

صور تحدي" أكياس القمامة" يجتاج مواقع التواصل.. وخبراء: "يسبب الشلل"

ويشترط على من يقبل التحدي تصوير نفسه بالكاميرا الأمامية في أثناء موازنة المشروب على منطقة الصدر، والتقاط صور شخصية جديدة وغريبة.

"شاي الفقاعات".. مشروب تايواني يتكون من الشاي ومزيج من الفواكه أو الحليب، وقد تُضاف إليه كرات "التابيوكا" القابلة للمضغ أو فواكة هلامية، وتأتي بسبب تكون رغوة الشاي بعد رجّه، ويُسمى أيضا بـ"شاي بالرغوة" أو"تابيوكا".

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كان بداية التحدٍ مع عارضة أزياء يابانية، شاركت مقطع فيديو لها وهي تشرب الشاي عبر حسابها على "إنستجرام"، إذ يقف الكوب بتوازن مثير للدهشة بين صدرها، ودون أنّ يلمس يدها، حتى تتمكن من التقاط صور شخصية أو أداء مهام أخرى.

شارك في انتشار التحدي صورة لفنان ياباني، إذ شارك اهتمامه من خلال رسمة على طريقة المانجا، لفتاة تشرب الشاي بالطريقة ذاتها.

وبعد وقت قصير من كتابة هاشتاج "شرب تابيوكا دون يدين"، شهد انتشارا واسعا بين النساء في كل مكان باليابان، إذ شاركن صورهن وهن يستخدمن صدورهن في حمل المشروبات.

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