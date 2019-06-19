أمل تطلب الطلاق: "تزوجني بعمل سفلي.. وبيعايرني انه دفع فيّ دم قلبه"

"تزوجني بسحر صنعه دجال، وتحول لوحش بعد الزواج، وقاللي دفعت فيكي دم قلبي".. هكذا لخصت "أمل ن" (21 عاما) خريجة جامعية، طلبها للطلاق أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية في محكمة الاسرة بشبرا، من زوجها الذي تحول من فارس الأحلام إلى شخص آخر يضربها ويهينها، ويعايرها بأنّه تزوجها ودفع فيها دم قلبه، ورفض طلاقها.

تقول أمل: "الكل يشهد أنّني أتمتع بالرقة والجمال اللافت للنظر والشخصية الطيبة والصفات الرائعة، كنت لا أومن بالحب ولا أصدق قصص الحب التي أسمعها من زميلاتي وأقاربي ومعارفي، شخصيتي يعرفها الجميع بالجدية والصرامة، إلا أنّ أمرا غريبا كان يحدث معي دائما يثير قلقي، كنت كل ليلة تقريبا أرى في منامي حلما به شاب وسيم يتقرب إلى وأقع في حبه ويطلب يدي للزواج، وكان الغريب في الأمر هو كثرة تكرار الحلم وظهور نفس الشاب، حتى أصبحت أحفظ ملامحه تماما رغم أنّي لا أعرفه ولم أشاهده من قبل في الواقع".

وتابعت الزوجة: "ذات يوم أعلنت الجامعة رحلة ترفيهية لإحدى المدن الساحلية، اشتركت فيها مع زميلاتي وسافرت وعشت لحظات جميلة يشوبها الضحك، وفي أثناء التسوق في أحد أيام الرحلة اصطدمت بقوة بشاب طويل، التفتت إليه وأنا في شدة غضبي، وما إنّ رفعت عيني إليه حتى فوجئت بملامحه وهيئته، وشعرت أنّي أعرفه والتقيته أكثر من مرة، لكن سرعان ما تداركت الموقف واستجمعت غضبي الذي أخفته دهشتي، وقلت له في توتر: (كيف تصطدم بي هكذا)، فقال بأسلوب صارم وعصبي: (أنتِ من كنتِ تسيرين دون تركيز ولا وعي)، ما أشعل غضبي من جديد وصرخت في وجهه (أنت المخطئ)، فأمسك يدي وقال (بل أنتِ المخطئة)، فسحبت يدي وأكملت طريقي وأنا أفكر أين رأيت هذا الشخص".

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تتابع أمل أنّها في مساء اليوم ذاته أخبرت زميلاتي بأنّ هناك حفلة مسائية، وذهبت للحفل وفوجئت بوجود الشاب نفسه، وحاول التقرب منها والاعتذار عما حدث في الصباح، فتقبلت اعتذاره وبدأنا الحديث عن بعض التفاصيل والموضوعات المهمة حتى انتهت الحفلة.

زادت أمل: "في اليوم التالي قررت أقابله قبل ما تنتهي الرحلة، دورت عنه وملقتهوش ورجعت من غير ما اشوفه، بعدها بفترة اتعزمت على فرح فخرجت أشتري فستان جديد واتكرر الموقف، خبطت في واحد بلف لقيته هو، إحنا الاتنين استغربنا، وعرض عليّ نقعد في كافيه".

تقول أمل إنّ الشاب عرض عليها الزواج فوافقت، وشعرت بأنّه يختلف عما شهدته منه قبل الزواج، إذ تحوّل لوحش يضربها ويهينها، طلبت الطلاق فكان رده "دفعت فيكي دم قلبي"، قلتله "يعني إيه"، قالّي "أنا تزوجتك بعمل سفلي وسحر"، فأدركت أنّ كل ما حدث خلال لقائي به كله كان مخططا له، لاكتشف أنّ حلمي الجميل تحول لكابوس مزعج، ولجأت للمحكمة لتطليقي.

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