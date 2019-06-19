تعرف على الأطعمة التي تقاوم الإرهاق

قالت الدكتورة فداء شاتيلا خبيرة التغذية العلاجية، إنّ الشعور الدائم بالتعب والإرهاق يأتي نتيجة إهمال الرياضة والتغذية السليمة، وعدم الحصول على القسط الكافي من النوم، لافتة إلى أنّ الأنيميا والسكري واضطراب الغدة الدرقية، أسباب تؤدي إلى الشعور بالإرهاق والتعب.
وأضافت شاتيلا في لقاء مع برنامج "صباج جديد" المذاع على قناة"الغد"، أنّ عدم تناول المياه بشكل كاف قد يدفعك للشعور بالتعب والإرهاق، موضحًة أنّ المياه تعمل على تعويض الجسم بالمعادن والفيتامينات.
وتابعت خبيرة التغذية العلاجية أنّ الإفطار أهم وجبة في اليوم، ففي حالة عدم حصول الجسم على احتياجاته الأساسية من المواد الغذائية، مثل البوتاسيوم والبروتينات والمعادن وبعض العناصر الأخرى المقاومة للإجهاد، قد يؤدي هذا إلى سوء الهضم، وينتج عنه أعراض مرضية مثل الخمول والهذيان، موضحة أنّ الشوفان والمكسرات والفواكه المجففة والموز، أطعمة مخصصة لرفع الطاقة ورفع معدلات الجسم من النشاط.
وأكدت شاتيلا أنّ تناول الكافيين بكميات كبيرة يؤثر على الجسم، لافتة إلى أنّ الجسم يحتاج يوميًا إلى فنجان أو اثنين من القهوة على الأكثر ولا يفضل تناولها على الريق.
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