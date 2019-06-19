"منى" تطلب الخلع: "مريض نفسيا.. وبيحطلي أدوية هلوسة في العصير"

سنوات من الإهانة والعذاب، أجبرت "منى إ" (34 عامًا)، لرفع دعوى خلع ضد زوجها "مصطفى م" (38 عامًا)، صيدلي بإحدى شركات الأدوية، لاستحالة العشرة بينهم.

زواج استمر لمدة 6 سنوات، تروي "منى" تفاصيله لـ"هُن" قائلة: "اتعرف عليا في فرح، وأعجبت بشخصيته ومركزه الاجتماعي، وحسيته هيحقق لي أحلامي"، لتصطدم بحياة مهينة مع شخص لا يتقِ الله فيها.

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"سب وضرب وإهانة" تعرضت لها الزوجة المكلومة، راوية أنّه كان يتعمد إهانتها دون سبب ويضربها باستمرار، ووضع لها عقاقير "هلوسة" ومخدرات في العصير دون علمها، متابعة: "اكتشفت أنّه مريض نفسيًا، ومدمن مخدرات، مكنتش متخيلة أنه بشع بالشكل ده".

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وختمت الزوجة حديثها أنّها أصرت على الطلاق منه رفض، ورفعت دعوى خلع برقم 2010 لسنة 2019 بمحكمة زنانيري، وأتمّت حديثها: "خايفة ابني يشوفه بالشكل ده".

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