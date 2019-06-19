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أنماط القبّعات والكعوب التي اختارتها نجمات مهرجان رويال أسكوت للفروسيّة

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يمكننا أنْ نتحدّث عن مهرجان رويال أسكوت الملكيّ للفروسيّة، دون أنْ نتطرّق للحديث عن أناقة وجمال القبّعات والكعوب التي ترتديها الحاضرات.

وحضرت عضوات العائلة الملكيّة والنّجمات البريطانيّات افتتاح مهرجان أسكوت بإنجلترا، وهن يرتدينَ أفضل الفساتين والإكسسوارات الملفتة للأنظار.

فارتدت الأميرة يوجيني فستانًا ميدي من "كالفن كلاين"، بالّلون الأخضر المزرقّ، والذي تميّز بتنورة متعدّدة الطّيّات، مزيّنة بشريط أصفر اللّون في الجانب. وأنهت إطلالتها بقبّعة ساحرة، باللّون الأصفر، وكعب فضيّ من فالنتينو.

أما الأميرة بياتريس، فبدت أنيقة في فستان ميدي باللّون الأزرق السّماويّ، أتى بنمط العينية، وبربطة جانبيّة على الخصر، وأنهت إطلالتها بقبّعة، بحوافّ واسعة متطابقة من "Bundle McLaren". أمّا بالنسبة للأحذية، فاختارت الأميرة نمطًا مماثلاً لأختها، لكنْ، بحزام (T ) بلون النيود، مع تفاصيل ذهبية.

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أما دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، فارتدت فستانًا من إيلي صعب، بظلّ الأزرق الناعم، واختارت الفستان بصورة ظلية فيكتورية، مع كمّين شفّافين، وتنورة ميدي. وأكملت دوقة كامبريدج إطلالتها، بقبّعة أنيقة من "Philips Treacy"، وكعب فضيّ، يبدو أنّه من علامتها التجارية المفضّلة "Gianvito Rossi".

من جهة أخرى، خطفت العارضة جورجيا فاولر، الأنظار في فستان من "توم فورد" باللّون الورديّ الفاتح، نسّقته مع كعب بنمط النيود، وأنهت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت إطلالتها، بقبّعة مزيّنة بالأزهار.

وفي الوقت نفسه، اعتمدت ليدي كيتي سبنسر، مظهرا أحاديّ اللّون، بالأبيض والأسود، مرتدية فستانًا أبيضَ لامعًا، من دولتشي أند غابانا، نسّقته مع كعب مدبّب أسود اللّون، وقبّعة بيضاء، بتفاصيل سوداء.

 

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