فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة جريئة على البحر

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة لها علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "انستغرام"، وظهرت بإطلالة اثارت جدلا كبيرا بين متابعيها . وظهرت فيفي عبده بإطلالة جريئة بالكاش مايوة المشجر الستان مع نظارة الشمس سوداء، والتقطت الصورة وهي تفرد يدها مما جعل الهواء يعمل علي طيران الكاش مايوه ويجعلها مثل الفراشة. وهذه ليست المرة الأولي لظهور فيفي بالكاش مايوه، حيث اثارت الجدل بالصورة، حيث انها ظهرت وكأنها فى عمر الثلاثينات ولم يظهر الكاش المايوة، عمرها الحقيقي. Advertisements قد يهمك ايضاً: فيفي عبده تظهر "دون مكياج" وتكشف حقيقة زواجها من ممثل هندي فيفي عبده ترفُض الموت في "مملكة الغجر" وتواصل التصوير

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