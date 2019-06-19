أفضل العطور الصيفية التي تلائم جميع المناسبات

مع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح تبديل العطر أمراً ضرورياً، حيث لا تعود الروائح الثقيلة والخشبية التي اعتمدتها خلال الشتاء ملائمة للأجواء الحارة، لتحل محلها العطور التي تعتمد على الزهور الطازجة والحمضيات، وهي نغمات تحسن من حالتك المزاجية، وتمنحك رائحة أكثر نعومة وانتعاشاً خلال الصيف.

لذلك، سنقدم لك أجمل العطور الصيفية التي تلائم كافة المناسبات والأوقات.



Byredo Sundazed Eau de Parfum

إنه عطر صيفي بامتياز، فرائحته ستنقلك الى أجواء الشاطئ المنعشة والحيوية. تعتمد مقدمة عطر Byredo Sundazed Eau de Parfum على روائح الليمون والبرتقال والماندرين، أما قلبه فيتألف من المسك الأبيض والحلوى القطنية، فيما قاعدته تشتمل على نغمات الياسمين.

Ouai North Bondi Eau de Parfum

تم إطلاق هذا العطر في شهر نوفمبر الفائت، وهو واحد من مجموعة تتألف من عطور فريدة من نوعها. صُمم هذا العطر ليتلاءم مع الأجواء المشمشة، فهو عطر زهري ذات رائحة خلابة، تشتمل على نغمات الزهور والحمضيات، علماً أنه يتلاءم مع أوقات النهار والليل على حد سواء.

Chanel Paris Riviera Eau de Toilette

في حال كنت بحاجة الى سبب يفرحك هذا الصيف، فإن هذا العطر يفي بالغرض، فهو يجسد حيوية الحياة على الشاطئ. يشكل هذا العطر مزيجاً مثالياً من أزهار البرتقال الصقلي، والأزهار البيضاء الناعمة التي تمنحك رائحة ناعمة جداً وخفيفة، لكن في الوقت نفسه تبقى ثابتة لا تفارقك طوال الوقت.

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Aqua Allegoria Coconut Fizz

هذا العطر الصادر من علامة غيرلان يتوجّه بشكل خاص لمحبات رائحة جوز الهند. وتزداد حلاوة مياه جوز الهند من خلال تلميحات من البطيخ الصيفي البارد ممزوجةً بالتونكا الغنية. يعد عطر Aqua Allegoria Coconut Fizz أفضل الروائح الصيفية دون منازع.

Tiffany Sheer Eau de Toilette

تجتمع البساطة والأناقة في رائحة هذا العطر من تيفاني، النظيفة والمتجددة مع قاعدة من زيت الورد وزهرة السوسن، ستمنحك نضارة خفية تدوم طوال اليوم، تماماً مثل قطع الألماس المفضلة لديك. كما يتميز هذا العطر بزجاجته الزرقاء، التي ستضيف الى غرفتك لمسة من الانتعاش والحيوية. إنه عطر صيفي مميز لا تترددي في تجربته هذا الصيف.

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