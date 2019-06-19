فيكتوريا بيكهام معجبةٌ بإطلالة ميغان ماركل

في نهاية الأسبوع الماضي، حضرت، فيكتوريا بيكهام، حفل زفاف لاعب كرة القدم، ونجم نادي ريال مدريد، سيرجيو راموس، في إسبانيا.

ووصلت المصمّمة إلى الحفل، برفقة زوجها، ديفيد بيكهام -وهو زميل سابق لنجم ريال مدريد- متألقةً بفستان ميدي من القماش الكريب، مع كعبٍ عالٍ باللّون الورديّ الفاتح، من علامتها التجارية.

وشاركت فكتوريا، صورةً لها مع زوجها، عبر حسابها على انستغرام، وكتبت تحتها تعليقًا باللغة الإسبانية، قالت فيه: "يا له من يومٍ جميل في إشبيلية، مع الأصدقاء، احتفالاَ بزفاف سيرجيو راموس، وبيلار روبيو".

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ويبدو أنّ فيكتوريا اغتنمت الفرصة، لاقتباس إطلالتها من أيقونة الموضة حاليًا، دوقة ساسكس، إذْ ارتدت ميغان ماركل في السّابق، الفستان نفسه، من علامة فيكتوريا (بسعر 1900 دولار) أثناء ظهورها في حفل خدمة الكومنولث في مارس الماضي، وقامت بتنسيقه مع معطفٍ مطابق، وقبعةٍ، وأكسسوارات خضراء.

عُرِض التصميم لأوّل مرّةٍ، في عرض فيكتوريا بيكهام لمجموعة خريف/شتاء 2019، خلال أسبوع الموضة في لندن في فبراير الماضي، وتمّ تنسيقه على المدرج، مع أحذية البوت العالي بالفتحة الأمامية، باللون الأحمر الناري.

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وبطبيعة الحال، وضعت فيكتوريا لمستها الخاصّة على الفستان، لحضور حفل الزّفاف الفخم، إذْ أضافت لمسةً ملوّنة بارتداء حذاءٍ بلون الفوشيا، بالإضافة إلى نظارةٍ شمسيّة كبيرة الحجم.

كما اختارت إصدار المدرج، وهو أكثر ضيقًا من فستان ميغان، والتي ارتدت إصدارًا بخطّ عنق عال، والذي من المحتمل أنْ يكون إصدارًا مخصّصًا.

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