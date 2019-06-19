الأغذية ذات العناصر المتماثلة تختلف في تأثيرها على الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

وجدت دراسة أن الأطعمة ذات التصنيف الغذائي المماثل يمكن أن يكون لها أثر مختلف للغاية على ميكروبات الأمعاء.

تضم ميكروبات أمعاء الإنسان المفيدة مجموعة واسعة من البكتريا المتنوعة والمجتمع العلمي حريص على معرفة كيف ترتبط ميكروبات الأمعاء بالصحة والمرض.

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وجد الباحثون في جامعة مينيسوتا الأمريكية أن الأطعمة المنتمية لنفس الفصيلة ، مثل الخضروات الورقية كالسبانخ والكرنب ، لها أثر متماثل على الميكروبات، في حين أن الأطعمة التي لا تنتمي لنفس الفصيلة تقريبا ولكن عناصرها الغذائية متماثلة للغاية تختلف في أثرها، بحسب موقع "ميديكال نيوز توداي".

كشفت هذه الدراسة أنه في حين أن بعض الأطعمة قد يكون بها كميات متماثلة من فيتامين أ والكربوهيدرات أو البروتين ليس بالضرورة أن يكون لها نفس النتيجة على ميكروبات الأمعاء.

وفحصت الدراسة الأنظمة الغذائية لـ34 مشاركا وعينات برازهم على مدار 17 يوما نشرت في دورية "سيل هوست آند ميكروب" لمعرفة الاختلافات في تأثير الأطعمة على الميكروبات حتى عندما بدا أنها متماثلة من الناحية الغذائية.