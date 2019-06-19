كيم كارداشيان ترتدي ورق الجرائد وأغرب الإطلالات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 يونيو 2019 01:40 مساءً - من المعروف أنّ كيم كارداشيان Kim Kardashian تعشق الموضة، وأنها في كل فترة تعتمد أسلوبًا جديدًا ومبتكرًا، ولهذا فقد أصبحت تُعتبر إحدى أشهر أيقونات الموضة في عصرنا الحالي، وبغضّ النظر إن كانت اطلالاتها أنيقةً أم لا، فهي دائمًا ما تكون متجددة ولاتفة للنظر، ومؤخرًا شاهدناها في عدد من التنسيقات الغريبة التي اعتمدت فيها الأسلوب العصري الكاجوال، والأسلوب الأنثوي الجذاب، كما أنها أصبحت ميالة لاختيار الأزياء الفنتج vintage من مجموعات دور الأزياء القديمة. وإليكِ بالصور أبرز اطلالاتها الحديثة والغريبة.



كيم كارداشيان في تنورة مستوحاة من ورق الجرائد:



في إحدى المناسبات شاهدنا كيم كارداشيان Kim Kardashian وقد اعتمدت "لوك" غريبًا نسقت فيه تنورة ميدي من مجموعة قديمة من “ديور” Dior، مطبعة برسومات مستوحاة من ورق الجرائد، وقد نسقت معه توب قطنية باللون الأبيض وشنطة يد من “ديور” Dior أيضًا، وأكملت اللوك بصندل صيفي من البلاستيك الشفاف.

كيم كارداشيان في تنورة مستوحاة من ورق الجرائد





سروال مطاطي لمّاع اختارته كيم كارداشيان:



تنسيق لافت آخر اعتمدته كيم كارداشيان Kim Kardashian مؤخرًا، حيث نسقت سروالًا مطاطيًّا ميتالك باللون البنفسجي، مع سويتشرت فضفاضة باللون الزهري، وأكملت اللوك بصندل كاجوال من دون كعب باللون الرمادي.

سروال مطاطي لمّاع اختارته كيم كارداشيان



أناقة كيم كارداشيان في بدلة باللون الزيتي:



لإحدى المناسبات اختارت كيم كارداشيان Kim Kardashian بدلة رسمية باللون الأخضر الزيتي، مؤلفة من بنطلون بقصة أرجل واسعة وبليزر طويل، وقد نسقت من تحتها توب باللون البيج، وأكملت اللوك بنظارات شمسية وشنطة يد بنقشة جلد الأفعى من “هرمس” Hermes.

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أناقة كيم كارداشيان في بدلة باللون الزيتي





شاهدي أحدث اطلالات كيم كارداشيان Kim Kardashian وأكثرها غرابة، واخبرينا رأيكِ بها.

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