فساتين فضفاضة موضة صيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 يونيو 2019 01:40 مساءً - بعيدًا عن صيحة الفساتين الضيقة واللاتكس، سيطرت الفساتين الفضفاضة على أزياء صيف 2019 بموديلات عدّة، و طرق تنسيق مختلفة ، لذلك إليكِ أجمل موديلات الفساتين الواسعة لصيف 2019 التي يمكنكِ أن تختاري منها ما يناسب ذوقكِ :

الفستان الفضفاض المخطط

الفستان الفضفاض المخطط

احتلّت الأزياء المخططة مكانًا كبيرًا خلال هذا العام، لا سيّما وأننا نتوقّع رواجها في العام المقبل أيضًا . فيمكنكِ اعتماد فستان واسع بحزام الخصر، ومخطط باللونين الأزرق والأبيض، وتنسيقه مع صندل ونظارات شمسية .

الفستان الفضفاض المخطط

أو يمكنكِ اقتناء صيحة الفساتين المخططة الطويلة، كهذا الفستان من اللونين الأحمر والأبيض.

الفستان الدنيم الواسع

الفستان الدنيم الواسع

يؤمّن قماش الدنيم الراحة خلال أجواء الصيف الحارة، لذلك عليكِ اقتناء الفستان القميص من صيحة الدنيم وتنسيقه مع حذاء مسطح وحقيبة كبيرة .

الفساتين الفضفاضة الكشكش

الفساتين الفضفاضة الكشكش

ظهرت صيحة الكشكش بكثرة هذا الصيف، لذلك ننصحكِ بتنسيق فستان كشكش قصير مع حزام الخصر وقبعة الشاطئ، للوك صيفي بامتياز .

الفساتين الفضفاضة الموردة

الفساتين الفضفاضة الموردة

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إذا كنتِ تحبين الأزياء الموردة ، إجمعي بين هذه الصيحة وموضة الفساتين الواسعة .

الفساتين الفضفاضة الموردة

يمكنكِ تنسيق الأزياء المورّدة في الفساتين القصيرة والطويلة أيضًا، مزيّنة اطلالتكِ بحقيبة القش.

اللينين بأزرار

اللينين بأزرار

كما تفعل أغلبية مدونات الموضة ، يمكنكِ أنتِ أيضًا دمج صيحة الفساتين الواسعة مع قماش اللينين بأزرار، وحقيبة الدلو .

الفساتين الواسعة بألوان فاقعة

الفساتين الواسعة بألوان فاقعة

يمكنكِ تنسيق الألوان الفاقعة على صيحة الفساتين الصيفية الواسعة مع صندل برباط وشنطة يد .

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