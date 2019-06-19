أسرار تجعل سيلين ديون أيقونة للأناقة رغم تخطيها الخمسين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 يونيو 2019 01:40 مساءً - منذ شهور قريبة أتمت النجمة العالمية سيلين ديون سنواتها الـ51 ، ورغم ذلك فإنّ جميع اطلالاتها تضج شبابًا وحيوية، وهو ما يجعلها على رأس النساء المؤثرات في عالم الأزياء، حتى أنّ كثيرًا من المصممين يحرصون على حضورها عروض الأزياء.

تابعنا مجموعة من اطلالات سيلين ديون الأخيرة، لنتوقف عند أسرار أناقتها وشبابها، وكان واضحًا أنها تتبع قواعد مسؤولة عن هذه النتيجة.



سيلين ديون تستقي الحيوية من الألوان

سيلين ديون

تلعب الألوان دورًا بارزًا في أناقة سيلين ديون، فهي ليست جريئة فقط في اعتماد الألوان الساطعة مثل الأصفر، الذي يعدّ لونًا مفضلًا لديها، بينما تبرع في مزج الألوان.

واحدة من أجمل إطلالات سيلين ديون، نسقت فيها قميصًا نسائيًّا أصفر، مع تنورة قصيرة تجمع بين درجات من الأحمر واللافندر، ورغم جرأة التنسيق إلا أنها نجحت في أن تضفي روحًا شابة وعصرية على مظهرها.

اطلالات سيلين ديون



كذلك، تميل سيلين ديون إلى اعتماد الأزياء المطبعة بالألوان من الرأس إلى القدم، وهو اتجاه لا تجرؤ على اتّباعه كثير من النساء. نتذكر البدلة التي اعتمدتها من دار أزياء روبرتو كافالي، وجاءت مطبعة بالأحمر والوردي معًا، ورغم صخب التصميم، إلا أنه يبدو مناسبًا لروحها المفعمة بحب الحياة.



سيلين ديون لا تخشى أحدث الصيحات



قد يستغرق الأمر وقتًا لدى كثير من النجمات لهضم الصيحات الجريئة، أما لدى المغنية العالمية سيلين ديون، فالأمر أسهل كثيرًا، فهي لا تخشى صيحة، بينما تبحث عن الجديد في كل اطلالة.

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موضة جلد الثعبان من وحي سيلين ديون



فيما اعتمدت كثير من النجمات نقوش الحيوانات من خلال قطع أنيقة، اختارت سيلين ديون أن تعتمد اطلالة مستوحاة من جلد الثعبان، من الرأس إلى أخمص القدمين، حيث ارتدت معطفًا وحذاء البوت من النقشة نفسها. كذلك ظهرت بصيحة البيجاما الساتان بتوقيع دار ديور المفضلة لديها.

فساتين سهرة من وحي اطلالات سيلين ديون



ولا ينقضي الحديث عن سيلين ديون قبل التطرق إلى اختياراتها في فساتين الحفلات، وعلى السجادة الحمراء، وهنا يمكن القول بجدارة إنها لا تعتمد أيّ صيحة تقليدية أو متوقعة، بينما تذهب إلى الصيحات الدراماتيكية اللافتة، مثل الأكتاف شديدة البروز أو فتحة الصدر الممتدة وما إلى ذلك.

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