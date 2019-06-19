كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 يونيو 2019 01:40 مساءً - قد تكون النظارات الشمسية واحدة من الإكسسوارات الصغيرة، إلا أن تأثيرها كبير؛ حيث يمكن لزوج من النظارات الجميلة العصرية أن يغيّر من شكل وجهك وأسلوبك، وحتى نظرتك للحياة. ولموسم صيف 2019، لاحظنا رواج موديلات مختلفة في ما يخص صيحات النظارات الشمسية بأشكال أنيقة وألوان لا تحصى ولا تعدّ؛ تجمع بين التفاصيل الحيوية، والروح الكلاسيكية القديمة، والاتجاهات الغريبة.

من إطلالات الشارع لنظارات ال Shield



رصدنا مجموعة واسعة من موديلات وصيحات النظارات الشمسية، الجديدة كليًا على ساحة الموضة الرائجة في صيف 2019، والتي اعتمدتها العديد من النجمات، وخلال إطلالات الشارع، فبرزت النظارات الشمسية بزجاجة غير منفصلة، وأخرى عادت بنا إلى تصاميم النظارات الشمسية المربعة، والتي راجت في التسعينات، كما قام عدد من المصممين الجدد بتطوير تصاميم نظارات عيون القطة، فضلًا عن إطلاقهم الألوان الجديدة للعدسات وأهمها الباستيلية.



نقدّم لكِ اليوم في «الخليج 365» أبرز صيحات النظارات الشمسية الرائجة لصيف 2019؛ لكي تأخذي فكرة وتختاري ما يلائمك ويتناسب ووجهك للموسم الجديد.



صيحات النظارات الشمسية الرائجة في صيف 2019



نظارات شمسية بزجاجة غير منفصلة

Shield Sunglasses

صيحة نظارات شمسية بزجاجة غير منفصلة Shield Sunglasses



توفر النظارات الشمسية بزجاجة غير منفصلة Sunglasses Shield الحماية، حيث إنها تغطي الكثير من أجزاء الوجه.

إذا كنتِ لا تزالين من عاشقات النظارات الشمسية الرياضية التي راجت في الصيف الماضي، أنتِ إذن محظوظة لرواج النظارات ذات الإطار بزجاجة غير منفصلة، الكبيرة والمستوحاة من الأسلوب المستقبلي لصيف 2019. وقد رصدناها على منصات ميوميو Miu Miu، ستيلا ماكارتني Stella McCartney، ولويفي Loewe.



نظارات شمسية بقصّة عيون القطة

Cat Eyes Sunglasses

نظارات شمسية بقصّة عيون القطة Cat Eyes



تتميّز النظارات الشمسية بقصة عيون القطة Cat eye بسحر Retro يعيدنا إلى رونق الماضي، وهي من أبرز اتجاهات النظارات الشمسية لصيف 2019.

من إطلالات الشارع لنظارات بقصة عيون القطة



رصدناها أنيقة باللون الأسود على منصة فالنتينو Valentino، ومرقّطة بطبعة الفهد لدر كريستيان سريانو Christian Siriano، ومعيدة إحياء الخمسينات على منصتَي سونيا ريكيل Sinia Rykiel، وأوسكار دي لا رينتا Oscar De La Renta.

النظارات الشمسية بقصّة عيون القطة مثالية للسيدات الساعيات إلى إطالة وجوههنّ وإبراز عظمة الخد.

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نظارات شمسية بشعار العلامة

Logo Sunglasses

من إطلالات الشارع لنظارات بشعار العلامة التجارية



من الشائع أن يدمج المصممون اسم العلامة التجارية بخط صغير على الزوايا العليا لعدسات النظارات الشمسية، لكن بعض المصممين انتقلوا هذا الموسم إلى مستوى جديد تمامًا؛ من خلال وضع اسم علاماتهم التجارية مباشرة على مقدمة العدسات؛ فأصبح هذا الاتجاه من أبرز صيحات النظارات الشمسية لصيف 2019.

نظارات شمسية بشعار جورجيو أرماني Giorgio Armani



وقد رصدناه لدى العديد من المصممين، مثل جورجيو أرماني Giorgio Armani، ودولتشي آند غابانا Dolce&Gabbana.



نظارات شمسية بإطار مربّع

Rectangular Sunglasses

نظارات شمسية بإطار مربّع Rectangular sunglasses



تنضم موضة النظارات الشمسية بإطار مربّع إلى صيحات النظارات الشمسية لصيف 2019، فهي تضفي أناقة دائمة على الإطلالة، ويمكن ارتداؤها في أي وقت.

وقد رصدناها مينيمالية على منصات العديد من العلامات، فجاءت باللون الأسود القاني لدى أوف وايت Off-White، وبإطار معدني ذي لون زيتي لدى سيلف بورتريه Self-Portrait.



نظارات شمسية دائرية

Round Sunglasses

نظارات شمسية دائرية Round Sunglasses



تعتبر النظارة الشمسية الدائرية الشكل من أجمل صيحات صيف 2019، فهي تضفي أنوثة مترفة، بالأخص إذا ما كانت ذات حجم كبير.

ومن أبرز العلامات التي عرضتها ضمن مجموعاتها لربيع وصيف 2019 هي إيلي صعب Elie Saab، من خلال تصميم بإطار معدني باللون الفضي، وإيترو Etro، من خلال نظارات فاخرة توفر للإطلالة تألقًا متميزًا.