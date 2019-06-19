بالصور| فتاة تسقط من لعبة "البندول" في الملاهي

مقطع فيديو صادم أثار ضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لفتاة مكسيكية داخل إحدى الملاهي في منتزه "كاتبلوم" كانت تتأرجح في لعبة "البندول" وسقطت دون أنّ ينتبه أحدًا لسقوطها.
سقطت الفتاة من أعلى اللعبة حين كانت ترتفع لأعلى، لتصطدم بالأرض دون توقف من اللعبة، لعدم تدارك العاملين بها الأمر لمحاولة إنقاذ الفتاة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
نصائح لأمان الاطفال في الملاهي
وتداول عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي، الفيديو الذي يُظهر الواقعة، وحقق أكثر من 160 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة، ولم تتضح الحالة الصحية للفتاة حتى الآن.
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