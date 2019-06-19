احذر.. النوم أقل من 7 ساعات يؤدي لـ"ألزهايمر"

أكدت دراسة حديثة أجريت في جامعة كاليفورنيا، أنّ النوم ساعات قليلة يؤدى إلى تغيير موجات الدماغ، وأجرى علماء جامعة كاليفورنيا في بيركلي، قياسا لنشاط الدماغ لدى الأشخاص النائمين، ووجدوا أنّ هناك تغييرات تحدث في "موجات النوم" مع التقدم في العمر، ما قد يتسبب في تراكم البروتينات السامة في مناطق معينة في الدماغ، وهو ما يعتقد أنّه المسبب للإصابة بمرض ألزهايمر.
أعراض الزهايمر
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، النوم أقل من 7 ساعات الموصى بها في الليلة، يرتبط بالمخاطر العالية للعديد من الأمراض وحتى الموت المبكر، بما في ذلك احتمالات أكبر من كونه سببا في إصابة واحد من بين كل 10 مرضى بألزهايمر في الولايات المتحدة.
وأوضحت الدراسة أنّ النوم المقلق الذي يستيقظ فيه الشخص كل ساعة، يسبب الشعور بالتعب والإرهاق مع مرور الوقت.
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