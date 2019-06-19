بالصور| هيدي كرم بصحبة خطيبها: "لما تشتغل مع ناس بتحبهم مش بتحس بتعب"

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة تجمعها بخطيبها المنتج عصام عبدالعزيز، ومجموعة من زملائهم، عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت هيدي بأزياء صيفية سوداء مزينة بـ"إيموشن" أصفر، فيما أطلّ "عبدالعزيز" بأزياء "سمارت كاجوال" فاتحة اللون، معلقة: "لما تشتغل مع ناس بتحبهم مش بتحس بتعب ولا إرهاق.. بالعكس بتحس إنك مبسوط ومستمتع بكل لحظة".

هيدي كرم ببكيني أحمر وكاش مايو.. ومتابعوها: اديها غطس في الجو

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "ضحكتك جميلة"، و"هتتجوزا إمتى؟".

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واعتادت هيدي كرم مشاركة جمهورها بصور من حياتها اليومية، سواء في العمل أو خارجه، ومع زوجها أحيانا.

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