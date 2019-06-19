علامات تدل على ضعف شخصية شريك الحياة.. "فاشل عاطفيا ويتجنب الصراعات"

لا تفضل المرأة الارتباط برجل يتسم بضعف الشخصية، فهي تحب دائمًا الارتباط بمن يقف إلى جانبها ويشعرها بالأمان والاستقرار، وهناك بعض المؤشرات التي تدل على ضعف شخصية الزوج، بينها كما ذكرها موقع Lifestyle.

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يتجنب الصراعات

يتفادى الرجل ضعيف الشخصية التورط في النزاعات، ويبذل كل ما في وسعه لتفادي المواجهات.

إرضاء الجميع

الرجل الضعيف يحاول إرضاء الناس من حوله بكل الوسائل، وهذا يجعل حياته عرضة للخطر وعدم الاستقرار على الدوام.

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يفشل عاطفيًا

بسبب التنقل من علاقة إلى أخرى، وهذا يدل على فشله في العلاقات العاطفية، ويعتبر الفشل مؤشرًا واضحًا على ضعف شخصيته.

سهل الإرضاء

عندما يتقبل الرجل أي عرض يقدم إليه، فهذا يعني بأنّه لا يمكنه تحديد خياراته بشكل صارم، وهذا إنّ دل على شيء إنّما يدل على ضعف متأصل في بنية شخصيته.

عدم مقدرته على اتخاذ موقف صارم

عادة ما يفتقر الرجل الضعيف إلى المقدرة على اتخاذ موقف صارم من الآخرين الذين يتسببون بالأذى له، وبالتالي يستمر من حوله في إيذائه.

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