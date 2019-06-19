"إيموجي" يتسبب في فصل موظفة من عملها

تعرضت موظفة صينية تعمل في شركة تشانجشا بمقاطعة هونان، للفصل من عملها بسبب ردها على رسالة مديرها بالرمز التعبيري الدال على علامة الموافقة OK في محادثة جماعية، إذ طلب منها تجميع وإرسال بعض الوثائق التي تعود للأسبوع الماضي على WeChat، وهو تطبيق للرسائل الفورية.

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وفوجئت الموظفة برد عنيف من مديرها، الذي وجّه اتهامات لها بسبب ضعف انضباطها، وأنهى عملها بشكل فوري بسبب سوء تعاملها معه، قائلًا: "يجب عليك كتابة تلقيت الأوامر إذا كنتِ قد تلقيت رسالتي، هل هذه طريقتك لتأكيد الطلب؟".

ولم يتهاون المدير عما بدر من الموظفة، وأسرع في غضون دقائق بالاتصال بالموارد البشرية لإنهاء مدة عملها.

وكتبت الفتاة منشورًا علنالواقعة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي جاء فيه: "هذا صحيح، لا تزال استقالتي قيد المراجعة، دخلت سوق العمل منذ سنوات مضت، وهذه هي المرة الأولى التي أواجه فيها وضعا غبيا مثل هذا".

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وتابعت: "عادة أنا شخص حسن المزاج، وبالتالي لم أفقد أعصابي إزاء هذا الموقف، ثم إنّ جميع زملائي اتفقوا أنّ المدير تصرف برد فعل مبالغ فيه".

وتابعت قائلةً: "بعد الحادث، أرسل توجيها في دردشة مجموعة العمل، يطلب من الجميع الرد بـ(عُلم) عند استلام تكليف العمل".

يُذكر أنّ هناك الكثير من الشركات الصينية المتطرفة في التعامل مع موظفيها، إذ تعاقبهم بأشكال مهينة حال عدم تحقيق أهدافهم الوظيفية، ويأتي العقاب بالصفع على الوجه أو الحبو على أربع في الطرق العامة.

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