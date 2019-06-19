بالفيديو| عراقي يطرد أمه "حافية" في الشارع: "صورني ونزلوها على فيس بوك"

ضجة واسعة صاحبت تداول رواد "فيس بوك" و"إنستجرام"، مقطع فيديو لطرد رجل لسيدة مسنة من المنزل في العراق، وفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم".

ويُظهر في مقطع الفيديو الذي لا تتجاوز مدته 18 ثانية، رجلا يصور الواقعة، معلقًا: "الأم طردها وحافية، وهذا أغراضها بعنف في الشارع"، لتظهر سيدة مسنة بعباءة سوداء وحجاب تسير ببطء ووهن في الشارع، في ظل وقوف الشاب الذي طردها، قائلًا: "هذه أغراضها خذها إنت.. صورني ونزلها على فيس بوك"، موجهًا حديثه لمصور الفيديو.

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، وسط المئات من التعليقات الغاضبة، أبرزها: "لعنة الله عليه ليوم الدين، حسبي الله ونعم الوكيل، ما هذهِ الوحشية التي انغرست في قلوب البشر، بكره أولاده بيرموا بشارع عريان خالص، كما تدين تدان، والدنيا دوارة.. حسبنا الله عليه ولا تقل لهما أوف ولا تنهرهما يا عاق".

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