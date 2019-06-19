بالصور| هيفاء وهبي لـ"جمهورها": "غادرت المستشفى.. ومشاعري صعب أوصفها"

أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مغادرتها المستشفى، عقب تعرضها لوعكة صحية لم تكشف عن تفاصيلها لمتابعيها حتى الآن، وذلك عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وغرّدت وهبي: "أنا متأثرة وعندي كتير مشاعر صعب أوصفها، بعبر عن شكري وامتناني لكل الناس الحلوة اللي سألت عني"، موجّهة الشكر للصحافة والإعلام وجمهورها، وزملائها في الوسط الفني الذين دعموها خلال مرضها، كما اعتذرت عن عدم تمكنها من الرد على الاتصالات.

وأضافت الفنانة اللبنانية: "فرحت كتير بكم الحب اللي شفته، حسيت إني هشفى بسبب دعواتكم، وشكر كبير من قلبي لكل طاقم المستشفى والأطباء، أنا خرجت من المستشفى ورجعت على البيت، المرحلة اللي قطعت فيها يارب ما يشوفها لا حبيب ولا عدو"، مستطردة أّنها حاولت تصوير مقطع فيديو خلال رحلة علاجها الأسبوع الماضي إلا أنّها امتنعت عن ذلك، حتى لا تثير قلق جمهورها عليها لظهورها في حالة وهن، وزادت: "قلبي ما طاوعني تشوفني دبلانة".

"البوس البوس".. أول ظهور لـ هيفاء وهبي عقب أزمة مرضها

Advertisements

وكان الإعلامي اللبناني إيلي باسيل كشف عن إصابة الفنانة هيفاء وهبي بوعكة صحية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" و"إنستجرام"، قائلا: "للأسف هيفاء فعلا مريضة.. كبدها تعبان كتير، وبحاجة لعلاج مكثف، ادعولها بالشفاء".

وكشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي منذ أسابيع، عن تعرضها لوعكة صحية، وذلك عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي، بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم، وإن شاء الله أعود لكم قريبا.. الحمد لله على كل شيء".

​