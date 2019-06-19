كيت ميدلتون تقتبس إطلالتها من حماتها ديانا في رويال أسكوت 2019

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استضافت مدينة بيركشاير البريطانيّة، فعّاليّات مهرجان رويال اسكوت "Royal Ascot" الملكيّ السّنويّ لسباق الخيول، والذي يستمرّ لمدّة خمسة أيام. وكالعادة، شهد المهرجان حضور العديد من أفراد العائلة الملكيّة، بدءًا من الملكة إليزابيث الثانية، إلى ليدي كيتي سبنسر.

ولم نتفاجأ برؤية الحاضرات في أبهى إطلالاتهن، والتي تنوّعت بين الفساتين الفخمة والبدلات الأنيقة، المنسّقة مع قبّعات ساحرة وجذّابة. وبالرّغم من إعجابنا بالعديد من الإطلالات، إلا أنّ مظهر كيت ميدلتون، ذا اللون الأزرق الناعم، كان الأكثر لفتًا للأنظار.

وقد ارتدت كيت ميدلتون فستانًا باللّون الأزرق الناعم، من توقيع المصمّم اللّبنانيّ، إيلي صعب، نسّقته مع قبّعة مطابقة من توقيع فيليب تريسي. وهذه الإطلالة ككل، بدتْ مشابهة بشكل كبير لإطلالة اعتمدتها الأميرة ديانا قبل 30 عامًا، خلال رحلتها إلى أستراليا.

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حيث تأتي كلتا الإطلالتين باللّون الأزرق، وبياقة عنق عالية، وصورة ظلية ميدي، وتكتملان بقبّعة زرقاء ملكيّة مطابقة.

اكتشفي المزيد من إطلالات أفراد العائلة الملكيّة، في مهرجان رويال اسكوت الملكيّ للفروسيّة.