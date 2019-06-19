مجوهرات مستمدّة من الطبيعة الأم لتتألَّقي في المناسبات الراقية

يسرّ دار "Chaumet" أن تجسّد شغفها في الطبيعة مع ابتكار مجموعة مجوهرات جديدة من بروشات وخواتم كوكتيل بما يتماشى مع فلسفتها القائمة على استقاء الوحي من عناصر الطبيعة، فتتألق المرأة في المناسبات الراقية، وتتزيّن يومياً بقطع Bee My Love الجديدة الرائعة.

الخواتم

تتزيّن خواتم مجوهرات Bee My Love الثمينة بأشكال النحل الذهبية المرصّعة بالألماس وهي

تحتضن أحجاراً بألوان يطيب لها النظر. أما الميزة الأبرز في المجموعة فهي نمط قرص العسل الهندسي بحلّته الجديدة.

قلادات وأقراط والعديد من المفاجآت الأخرى

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أعاد الصائغ الخاص لمجوهرات نابوليون وجوزفين، Chaumet، تصميم الرمز الملكي للنحلة مع لمسة معاصرة مذهلة تتجلّى في قطع مجوهرات مجموعة Bee My Love، فحوّل نمط قرص العسل إلى تزاوج آسر بين الهندسة والذهب. هذا الصيف، تزخر المجموعة بالحلي وأقراط ، وتستكشف تعددية استخدام القلادات التي تتدلى منها الحلي أو تلك القصيرة، فهي مصمّمة لتُمزج وتُنسّق مع الخواتم والأساور الرائعة بحسب الذوق.

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